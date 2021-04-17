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Haberler Galeri Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...

Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...

Yeni Kabine listesi açıklandı mı? Son günlerde Bakanlar Kurulu'nun değişeceği iddiaları kulislerde konuşuluyordu. Konu ile ilgili ilk açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan gelmişti. Bu gelişmelerin ardından "Kabine değişikliği ne zaman olacak?", "Bakanlar Kurulu listesi ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme geldi. Hangi bakanların değişeceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen yeni Kabine listesi ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 13:14
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Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...

AK Parti MYK'da yapılan değişikliğin ardından gözler yeni Kabine listesine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de Kabine değişikliği oldu. Peki, Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni Kabine listesi ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kabine değişikliği ile ilgili şöyle dedi:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

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Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...

'KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Kabine değişikli tartışmalarına ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Benim onunla ilgili var ya da yok demem ya da şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil. Ama siz de hepiniz bilirsiniz, hepiniz uzun zamandır Ankara'da görev yapıyorsunuz.

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Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...

Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar, ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı tamamen Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. O listelerin de her zaman yanlış olduğunu, çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden bir tanesi bu kabine revizyonun ne zaman olacağını düşünmek ve değerlendirmek, bunu konuşmak, bununla ilgili tahminlerde bulunmak. Ama dediğim gibi o, Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir konudur."

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Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, Kabine değişikliği tarihi ile birlikte hangi bakanların değişeceği de henüz belli olmadı. Yeni Kabine listesi, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası belli olacak. Net tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.