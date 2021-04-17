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Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...
Yeni Kabine listesi açıklandı mı? Son günlerde Bakanlar Kurulu'nun değişeceği iddiaları kulislerde konuşuluyordu. Konu ile ilgili ilk açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan gelmişti. Bu gelişmelerin ardından "Kabine değişikliği ne zaman olacak?", "Bakanlar Kurulu listesi ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme geldi. Hangi bakanların değişeceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen yeni Kabine listesi ile ilgili araştırmalar sürüyor.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 13:14Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 13:14