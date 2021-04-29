Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam yurt genelinde başlayacak sokağa çıkma yasağında fırınların çalışma saatleri merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında muafiyet listesi belli oldu. İşte, tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...