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Haberler Galeri Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam yurt genelinde başlayacak sokağa çıkma yasağında fırınların çalışma saatleri merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında muafiyet listesi belli oldu. İşte, tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 18:43 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 18:43
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Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan akşamanından itibaren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre muafiyet listesinde yer alan kişi ve iş yerleri belli oldu. İşte, tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

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Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

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Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.