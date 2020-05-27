27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika... 2020 MSÜ tercih tarihleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihlerinin hangi tarihlerde yapılacağını duyurdu. Subay olma yolunda ilk adı olan MSÜ sınavına hazırlanan öğrenciler, tercihlerin tarihini araştırıyor. Peki, 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 27.05.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 15:09
  • 1
  • 12
Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika... 2020 MSÜ sınavı içinn geri sayım başlarken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile tercihlerin tarihleri belli oldu. 2020 MSÜ tercihlerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden subay adayları, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Öte yandan, koronavirüs nedeniyle ertelenne 2020 MSÜ sınavının tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Peki, 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

  • 2
  • 12
Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 12
Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2020 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 1-26 Haziran tarihlerinde "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde üzerinden yapılacak.

  • 4
  • 12
Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2020-MSÜ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU

Adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağırılacaktır.

  • 5
  • 12
Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

1. 2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 01-26 Haziran 2020 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2020-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.