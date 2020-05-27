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Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
Son dakika... 2020 MSÜ tercih tarihleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihlerinin hangi tarihlerde yapılacağını duyurdu. Subay olma yolunda ilk adı olan MSÜ sınavına hazırlanan öğrenciler, tercihlerin tarihini araştırıyor. Peki, 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 15:09
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