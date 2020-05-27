Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika... 2020 MSÜ sınavı içinn geri sayım başlarken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile tercihlerin tarihleri belli oldu. 2020 MSÜ tercihlerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden subay adayları, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Öte yandan, koronavirüs nedeniyle ertelenne 2020 MSÜ sınavının tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Peki, 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...