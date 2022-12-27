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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! TIKLA ÖĞREN!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! TIKLA ÖĞREN!

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı, 11.317 işçi alımı için kura çekimi gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar için süreç kura çekimine geldi. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, noter huzurunda 28-29 Aralık tarihinde gerçekleşecek. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 23:36 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 08:48
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! TIKLA ÖĞREN!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvurularının ardından, kura çekimi için beklenen tarih geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! TIKLA ÖĞREN!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! TIKLA ÖĞREN!

Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak isim listelerine gözler çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar için süreç kura çekimine geldi.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! TIKLA ÖĞREN!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! TIKLA ÖĞREN!

YouTube üzerinden takip edilen çekilişin ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listeleri aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! TIKLA ÖĞREN!

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular tamamlandı.