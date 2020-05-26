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Haberler Galeri Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...

Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası normalleşme için adımlar atılmaya başladı. İlk etapta 11 Mayıs'ta AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri açılmıştı. Bayramdan sona hangi yerlerin açılacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermişti. Gözler normalleşme takvimine çevrildi. Peki, normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler ne zaman açılır?

Giriş Tarihi: 26.05.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 09:44
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Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...

Son dakika... Normalleşme süeci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? 11 Mart'tan bu yana ülkemizde alınan tedbirler sonrası koronavirüs salgını kontrol altına alındı. Bu süreçte birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme sürecinin nasıl olacağı merak ediliyordu. 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförlerin yeniden faaliyete geçmesinin ardından bayram sonrası açılacak mekanlar araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

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Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...

KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.

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Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

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Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

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Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.