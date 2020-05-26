Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası normalleşme için adımlar atılmaya başladı. İlk etapta 11 Mayıs'ta AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri açılmıştı. Bayramdan sona hangi yerlerin açılacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermişti. Gözler normalleşme takvimine çevrildi. Peki, normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler ne zaman açılır?

Giriş Tarihi: 26.05.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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