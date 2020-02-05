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2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2020 İOBKS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının öğrencilerinin başvurabildiği bursluluk sınavları için başvurular başladı. Başvuru dönemi 17 Şubat tarihinde sona erecek. Sınav tarihi ise 25 Nisan 2020 olacak. Peki, bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.02.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 02:03
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