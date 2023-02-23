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Haberler Galeri Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar'dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası'nda depreme dayanıklı ilçeler?

Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar'dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası'nda depreme dayanıklı ilçeler?

Türkiye 9 saatlik aralarla 2 büyük depremle sarsıldı. Depremde en riskli olan bölgelerden olan İstanbul'da vatandaşlar oturdukları ilçelerin risk haritalarını öğrenmeye çalışıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda en çok merak edilen ilçelerin başında ise Bağcılar ile Küçükçekmece geliyor. Peki Küçükçekmece ve Bağcılar'da deprem riski var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 16:55
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Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar’dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler?

Küçükçekmece ve Bağcılar'da deprem riski var mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından vatandaşlar deprem risk haritasını araştırmaya başladı. Peki Küçükçekmece ve Bağcılar'da deprem riski var mı? Bağcılar'dan fay hattı geçiyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar’dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler?

İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

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Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar’dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler?

Bağcılar semti İstanbul deprem riski haritasına göre 2. derece riskli ilçeler arasında yer alıyor. Küçükçekmece ise İstanbul deprem riski haritasına göre 1. derece riskli ilçeler arasında yer alıyor.

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Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar’dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler?

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

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Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar’dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler?

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.