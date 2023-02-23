Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar'dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası'nda depreme dayanıklı ilçeler?

Türkiye 9 saatlik aralarla 2 büyük depremle sarsıldı. Depremde en riskli olan bölgelerden olan İstanbul'da vatandaşlar oturdukları ilçelerin risk haritalarını öğrenmeye çalışıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda en çok merak edilen ilçelerin başında ise Bağcılar ile Küçükçekmece geliyor. Peki Küçükçekmece ve Bağcılar'da deprem riski var mı?