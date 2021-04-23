HaberlerGaleri23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?
23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?
23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşlerini halletmek isteyen vatandaşlar kurumların çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, 23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?