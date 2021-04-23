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Haberler Galeri 23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?

23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?

23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşlerini halletmek isteyen vatandaşlar kurumların çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, 23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?

Giriş Tarihi: 23.04.2021 00:44
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23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?

23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle yasak olup olmayacağı merak edilirken aynı zamanda 23 Nisan'da kurumların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması ve hafta içine denk gelmesi sonrasında çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.

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23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte geçtiğimiz yıllarda kargolar açık kalmış ve hizmet vermiştir.

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23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?

NOTER VE TRAFİK TESCİL AÇIK MI?

Araç alım-satım ve bilumum tüm noter işlemleri yapılmayacak.

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23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?

HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Cuma günü hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Acil servisler hizmet vermeye devam edecek.