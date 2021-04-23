23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle yasak olup olmayacağı merak edilirken aynı zamanda 23 Nisan'da kurumların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması ve hafta içine denk gelmesi sonrasında çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?