23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye ve dünya çocuklarına armağan edilmiştir. 23 Nisan'da her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. İşte, 23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...