23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...

23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...

23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Bu özel günde otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı da merak konusu oldu. Hal böyle olunca İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? " sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 01:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 01:00
  • 1
  • 7
23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...

23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye ve dünya çocuklarına armağan edilmiştir. 23 Nisan'da her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. İşte, 23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...

23 NİSAN'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

23 Nisan'da otobüslerin ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında sizlere anlık olarak duyuracağız.

  • 3
  • 7
23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...

23 NİSAN TARİHÇESİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

  • 4
  • 7
23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

  • 5
  • 7
23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...

1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır.