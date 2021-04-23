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23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...
23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Bu özel günde otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı da merak konusu oldu. Hal böyle olunca İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? " sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 01:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 01:00
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