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KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Onlarca kamu kurumuna yapılacak personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen kamu personeli alımları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? KPSS 2021/2 tercih kılavuzu nereden görüntülenir İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 11:54
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KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi

Kamu kurumlarına yapılacak personel alımı için ilan yayımlandı. ÖSYM aracılığıyla yapılacak tercih sonucuna gör onlarca kamu kurumuna memur ataması yapılacak. Söz konusu tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, amu kurumlarına memur alımı şartları neler? KPSS 2021/2 tercih kılavuzu nereden görüntülenir İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi

TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar, KPSS 2021/2 tercih işlemlerini 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Tercih işlemleri, 29 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

KPSS 2021/2 tercih sürecinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde personel alımı yapılacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak kadro dağılımını inceleyebilirsiniz:

ORTAÖĞRETİM KPSS 2021/2 KADRO DAĞILIMI

ÖN LİSANS KPSS 2021/2 KADRO DAĞILIMI

LİSANS KPSS 2021/2 KADRO DAĞILIMI

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KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

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KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)