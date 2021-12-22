KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Onlarca kamu kurumuna yapılacak personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen kamu personeli alımları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? KPSS 2021/2 tercih kılavuzu nereden görüntülenir İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...