5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?

Son dakika... 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaç? Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk etapta 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü. Pandemi döneminde büyük fedakarlık gösteren 18 yaş altı için sokağa çıkma izinleri haftada iki gün olarak belirlendi. Bugün sokağa çıkmak için heyecanlanan 18 yaş altının izin saatleri merak ediliyor. Peki, 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri kaç? 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek? İşte cevaplar...