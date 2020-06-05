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5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?

Son dakika... 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaç? Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk etapta 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü. Pandemi döneminde büyük fedakarlık gösteren 18 yaş altı için sokağa çıkma izinleri haftada iki gün olarak belirlendi. Bugün sokağa çıkmak için heyecanlanan 18 yaş altının izin saatleri merak ediliyor. Peki, 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri kaç? 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:35
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5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek? GALERİ DEVAM EDİYOR

18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaç? Çocuklar ve gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yaş altı için sokağa çıkma günlerinin çarşamba ve cuma günleri uygulanacağını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri kaç? 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek? İşte detaylar...

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5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?

'18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?

Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

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5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.