30 Temmuz 2021, Cuma
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63 noktada başlamıştı! O bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı! İşte il il son durum
Türkiye'nin farklı illerinde pek çok noktasında çıkan yangınlar hem havadan hem de karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıyor. 21 ilde 63 noktada başlayan yangınların 57'si kontrol altına alındı. Son dakika açıklamalarında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kayseri Yahyalı, Edirne Keşan, Muğla Milas, Muğla Bodrum Güvercinlik yangınları kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 12:59
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