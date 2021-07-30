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63 noktada başlamıştı! O bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı! İşte il il son durum

Türkiye'nin farklı illerinde pek çok noktasında çıkan yangınlar hem havadan hem de karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıyor. 21 ilde 63 noktada başlayan yangınların 57'si kontrol altına alındı. Son dakika açıklamalarında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kayseri Yahyalı, Edirne Keşan, Muğla Milas, Muğla Bodrum Güvercinlik yangınları kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 12:59
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63 noktada başlamıştı! O bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı! İşte il il son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

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63 noktada başlamıştı! O bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı! İşte il il son durum

Yangınların 57'sini kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Edirne Keşan, Muğla Milas, Muğla Bodrum Güvercinlik, Kayseri Yahyalı'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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63 noktada başlamıştı! O bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı! İşte il il son durum

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

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63 noktada başlamıştı! O bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı! İşte il il son durum

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.

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63 noktada başlamıştı! O bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı! İşte il il son durum

Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor.