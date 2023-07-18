18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler, üniversitelere giriş için tercih dönemine hazırlanıyor. Tercih yapmadan önce öğrenciler, hangi üniversitelere başvurabileceklerini ve bu üniversitelerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini öğrenmek için YKS tercih kılavuzunu yoğun şekilde sorguluyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 16:42
  • 1
  • 11
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

YKS sonuçlarının açıklanmasına sayılı günlerin kalmasıyla birlikte öğrenciler üniversitelerin kaç puanla aldığını öğrenmek için YKS tercih kılavuzuna bakıyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken hangi üniversitelere başvurabilecekleri ve hangi puan aralıklarında şanslarının olduğunu görmek için tercih kılavuzuna ulaşmaya çalışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, adaylara puanlarına ve başarı sıralamalarına göre hangi üniversitelere girebileceklerini belirleme konusunda önemli bir kaynak olacak. Kılavuzda yer alacak üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, adayların tercih yaparken doğru bir değerlendirme yapmalarına yardımcı olacak.

  • 3
  • 11
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) taban puanları ve meslekleri, 17-18 Haziran'da düzenlenen üniversite sınavıyla gündeme geldi. ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak.

  • 4
  • 11
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

Sonuç açıklamasından sonra ise tercihler başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları yer alacak.

  • 5
  • 11
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

Sınavın ardından adaylar YSK soru ve cevap anahtarının yayınlandıktan sonra cevaplarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayacak. İşte 2023 YKS taban puanları ve üniversite başarı sıralaması...