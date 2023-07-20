Yeşil Vadinin Kızı hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Konusu, oyuncuları...

"Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. "Anne With An E" dizisinin uyarlaması olan Yeşil Vadi'nin Kızı hakkında detaylar merak konusu oldu. 3 Temmuz Pazartesi başlayan günlük dizi Yeşil Vadinin Kızı, ilk bölümüyle izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Peki, Yeşil Vadinin Kızı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, dizi hakkında tüm ayrıntılar...