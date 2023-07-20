HaberlerGaleri2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?
2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?
Üniversiteye giriş yapma hayali kuran öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi boyunca öğrenciler tercih kılavuzunu araştırarak hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını öğrenmek istiyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını ve yüzdelik dilimleri dikkate alıyor. Peki, hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? İşte 2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması...