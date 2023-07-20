2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler, öğrencilerin tercihlerini yaparken önemli bir rehber niteliği taşıyor. Üniversiteler ve bölümler için belirlenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler, öğrencilere hangi puan aralığında hangi üniversiteye girebileceklerini gösteriyor. Bu bilgiler öğrencilerin tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlıyor.