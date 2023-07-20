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Haberler Galeri 2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

Üniversiteye giriş yapma hayali kuran öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi boyunca öğrenciler tercih kılavuzunu araştırarak hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını öğrenmek istiyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını ve yüzdelik dilimleri dikkate alıyor. Peki, hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? İşte 2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 07:35
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2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler, öğrencilerin tercihlerini yaparken önemli bir rehber niteliği taşıyor. Üniversiteler ve bölümler için belirlenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler, öğrencilere hangi puan aralığında hangi üniversiteye girebileceklerini gösteriyor. Bu bilgiler öğrencilerin tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi.

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2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz.

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2023 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS'DE 2023'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.