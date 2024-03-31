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Haberler Galeri 2024 YENİDEN REFAH PARTİSİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart 2024 YRP seçim sonuçları ve oy oranları

2024 YENİDEN REFAH PARTİSİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart 2024 YRP seçim sonuçları ve oy oranları

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler, ülkenin dört bir yanındaki seçmenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'nin tüm illeri ve ilçelerine ait seçim sonuçları, ayrıntılı bir şekilde ve anlaşılır bir seçim haritasıyla birlikte, ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki 2024 yerel seçim sonuçları YRP'nin kazandığı büyükşehir, il, ilçe belediyeleri hangileri? Yeniden Refah Partisi hangi belediyeleri kazandı?

Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:53
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2024 YENİDEN REFAH PARTİSİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart 2024 YRP seçim sonuçları ve oy oranları

Yeniden Refah Partisi hangi belediyeleri kazandı sorusunun cevabı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, yaklaşık 61 milyon seçmenin sandık başında olacağı büyük bir katılımla gerçekleşecek. Bu seçimlerde, seçmenler 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirleyecekler. Peki Yeniden Refah Partisi hangi belediyeleri kazandı?

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2024 YENİDEN REFAH PARTİSİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart 2024 YRP seçim sonuçları ve oy oranları

OY SAYIMI KAÇTA BAŞLAR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta düzenlenecek olan yerel seçimlerde oy sayımının kesintisiz bir şekilde yapılmasına karar verdi. Seçmenler, oy kullanma işlemini 32 doğu ilinde saat 07.00-16.00 arasında gerçekleştirilirken, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gittiler.

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2024 YENİDEN REFAH PARTİSİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart 2024 YRP seçim sonuçları ve oy oranları

Sandıkların kapanmasının hemen ardından oylar sayılmaya başlandı.

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2024 YENİDEN REFAH PARTİSİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart 2024 YRP seçim sonuçları ve oy oranları

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2024 YENİDEN REFAH PARTİSİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart 2024 YRP seçim sonuçları ve oy oranları

YENİDEN REFAH PARTİSİ HANGİ BELEDİYELERİ KAZANDI?

YRP'nin hangi belediyeleri kazandığına dair net bilgiler, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilmesinin ardından ortaya çıkacak.