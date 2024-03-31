2024 YENİDEN REFAH PARTİSİ kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart 2024 YRP seçim sonuçları ve oy oranları

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler, ülkenin dört bir yanındaki seçmenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'nin tüm illeri ve ilçelerine ait seçim sonuçları, ayrıntılı bir şekilde ve anlaşılır bir seçim haritasıyla birlikte, ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki 2024 yerel seçim sonuçları YRP'nin kazandığı büyükşehir, il, ilçe belediyeleri hangileri? Yeniden Refah Partisi hangi belediyeleri kazandı?