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Orman yangınlarında 3. gün! Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3'üncü günde de sürüyor. 8 köy tedbir amacıyla boşaltılırken, gece 1 gece görüşlü yangın helikopteri ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60'ın üzerinde arazöz, 500'den fazla personel müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının ise sürdüğü kaydetti.

Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 20:31
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Orman yangınlarında 3. gün! Alev kapanlarıyla amansız mücadele

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, önceki gün saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

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Orman yangınlarında 3. gün! Alev kapanlarıyla amansız mücadele

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri yönlendirildi.

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Orman yangınlarında 3. gün! Alev kapanlarıyla amansız mücadele

Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi.

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Orman yangınlarında 3. gün! Alev kapanlarıyla amansız mücadele

Balıkesir ve Bursa'dan gelen takviye ekiplerle 50'nin üzerinde arazöz ve 500'den fazla personel yangına söndürmeye çalışmalarına katıldı.

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Orman yangınlarında 3. gün! Alev kapanlarıyla amansız mücadele

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı. Tedbir amacıyla 211 nüfuslu Kemel köyü boşaltıldı. Alevlere havadan müdahale, 20.30'da sonlandırıldı. Sadece gece görüşlü 1 yangın helikopteriyle müdahaleye devam edildi.