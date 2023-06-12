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Haberler Galeri 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru ekranı...

2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru ekranı...

"Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, vatandaşlık maaşı nereden alınır? İşte, vatandaşlık maaşı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 17:17
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2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru ekranı...

"Vatandaşlık maaşı nedir?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Aile Destek Ödemeleri'nin Temmuz ayında sona ermesiyle birlikte hükümet tarafından dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı verilecek. Eski Aile Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Bu noktada birçok kişi, Vatandaşlık maaşı ne demek, başvuru nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, başvuru tarihleri 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru ekranı...

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:

"Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz

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2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru ekranı...

Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor.

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2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru ekranı...

Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru ekranı...

AİLE BAZLI VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile bazlı vatandaşlık maaşı. Her eve asgari ücret düzeyinde maaş girdisi anlamına geliyor.