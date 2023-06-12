12 Haziran 2023, Pazartesi
2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru ekranı...
"Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, vatandaşlık maaşı nereden alınır? İşte, vatandaşlık maaşı hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 17:17
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