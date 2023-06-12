12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yerel seçimler öncesi ilk anketler geldi! İBB seçimlerinde AK Parti'den büyük fark | İstanbul yerel seçim anket sonuçları

Yerel seçimler öncesi ilk anketler geldi! İBB seçimlerinde AK Parti'den büyük fark | İstanbul yerel seçim anket sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye'de gözler yerel seçimlere çevrildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki hezimetin ardından koalisyon masası çatırdarken, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için ilk anketler de gelmeye başladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda anket sonuçlarını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:02
  • 1
  • 8
Yerel seçimler öncesi ilk anketler geldi! İBB seçimlerinde AK Parti’den büyük fark | İstanbul yerel seçim anket sonuçları

İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un yazısından o bölüm

İLK ANKETLER SUYA DÜŞTÜ...
Bir süre anket lafı duymak istemediğinizi biliyorum. Ama bence siz de benim gibi şöyle bir göz ucuyla da olsa bakarsınız.
Argetus Araştırma'nın bu "Pazar seçim olsa İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna seçmenler şu cevapları vermiş:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Yerel seçimler öncesi ilk anketler geldi! İBB seçimlerinde AK Parti’den büyük fark | İstanbul yerel seçim anket sonuçları

% 48,5 AK Parti

  • 3
  • 8
Yerel seçimler öncesi ilk anketler geldi! İBB seçimlerinde AK Parti’den büyük fark | İstanbul yerel seçim anket sonuçları

% 42,9 CHP

  • 4
  • 8
Yerel seçimler öncesi ilk anketler geldi! İBB seçimlerinde AK Parti’den büyük fark | İstanbul yerel seçim anket sonuçları

% 3,7 HDP/YSP

  • 5
  • 8
Yerel seçimler öncesi ilk anketler geldi! İBB seçimlerinde AK Parti’den büyük fark | İstanbul yerel seçim anket sonuçları

% 2 MHP
%1,3 İYİ Parti
%0,3 Saadet