Yerel seçimler öncesi ilk anketler geldi! İBB seçimlerinde AK Parti’den büyük fark | İstanbul yerel seçim anket sonuçları

İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un yazısından o bölüm



İLK ANKETLER SUYA DÜŞTÜ...

Bir süre anket lafı duymak istemediğinizi biliyorum. Ama bence siz de benim gibi şöyle bir göz ucuyla da olsa bakarsınız.

Argetus Araştırma'nın bu "Pazar seçim olsa İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna seçmenler şu cevapları vermiş: