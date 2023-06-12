12 Haziran 2023, Pazartesi
Yerel seçimler öncesi ilk anketler geldi! İBB seçimlerinde AK Parti'den büyük fark | İstanbul yerel seçim anket sonuçları
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye'de gözler yerel seçimlere çevrildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki hezimetin ardından koalisyon masası çatırdarken, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için ilk anketler de gelmeye başladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda anket sonuçlarını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:02
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8