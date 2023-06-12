Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesi gündemden düşmüyor! Türkiye'nin Yunanistan planı ne?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'ın Yunan mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesi Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Fidan'ın Yunan Bakan Kaskarelis'in yardım talebini çevirmediğine dikkat çekilirken, Yunanistan ile ilgili masada ne gibi planlarının olduğu da merak edildi.

Giriş Tarihi: 12.06.2023 08:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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