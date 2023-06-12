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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesi gündemden düşmüyor! Türkiye'nin Yunanistan planı ne?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'ın Yunan mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesi Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Fidan'ın Yunan Bakan Kaskarelis'in yardım talebini çevirmediğine dikkat çekilirken, Yunanistan ile ilgili masada ne gibi planlarının olduğu da merak edildi.

Giriş Tarihi: 12.06.2023 08:42
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesi gündemden düşmüyor! Türkiye’nin Yunanistan planı ne?

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesi gündemden düşmüyor! Türkiye’nin Yunanistan planı ne?

Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerin başında ise eski Milli İstihbarat Teşiklatı (MİT) Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geliyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesi gündemden düşmüyor! Türkiye’nin Yunanistan planı ne?

Yunan basını ise geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan ile Yunan mevkidaşı Vassilis Kaskarelis'i mercek altına aldı. Telefonun ana konusunun göç ve göçmen olduğuna dikkat çekildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesi gündemden düşmüyor! Türkiye’nin Yunanistan planı ne?

Aynı zamanda Yunan tarafının göç problemi ile ilgili olarak Türkiye'den yardım istediği de biliniyor. Fidan'ın Yunanistan'ın yardım isteğini geri çevirmediğini ifade eden ve Yunan gazetesi Ta Nea'ya konuşan bir diplomat ikili ilişkilerin ilk aşamasının iyi gittiğinin altını çizdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesi gündemden düşmüyor! Türkiye’nin Yunanistan planı ne?

Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın da iyi bir biçimde koordine olduğunu belirten gazete Fidan'la olan iletişime ayak uydurulduğunu belirtti.