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Haberler Galeri 2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler

2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler

"2023 Ramazan ayı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler. 11 ayın sultanı Ramazan ayı ve bayram tarihlerine çevrilmiş durumda. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Peki, Ramazan ne zaman? Ramazan ayının ilk orucuna kaç gün kaldı? İşte, ilk oruç tarihi...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 10:31
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2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler

"2023 yılı Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusu İslam alemi tarafından sorgulanıyor. 2023 yılı Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, ilk oruca ne zaman kaldılacağı merak konusu oluyor. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar başladı. Peki, Ramazan ayı, bayramı hangi tarihte idrak edilecek? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimi...

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2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet tarafından 2023 dini günler takvimi açıkladı. İlgiyle takip edilen Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlamış olacak. Mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan günü olacak.

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2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler

2023 yılında sahura ilk kalkılacağı gün de sorgulanıyor. Buna göre ilk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler

RAMAZAN BAYRAMI İLK NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak

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2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler

BAYRAM TARİHLERİ 2023

2023 Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe günü

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma günü

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi günü

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar günü