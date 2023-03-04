04 Mart 2023, Cumartesi
2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler
"2023 Ramazan ayı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler. 11 ayın sultanı Ramazan ayı ve bayram tarihlerine çevrilmiş durumda. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Peki, Ramazan ne zaman? Ramazan ayının ilk orucuna kaç gün kaldı? İşte, ilk oruç tarihi...
Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 10:31
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