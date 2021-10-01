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Haberler Galeri Bu hafta sonu yağmur var mı? 2-3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

Bu hafta sonu yağmur var mı? 2-3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'da sabah sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösteriyor. Yağışlar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Hafta sonu için plan yapmak isteyen vatandaşlar, 2-3 Ekim'de havaların nasıl olacağını araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir hafta sonu hava durumuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de havalar nasıl olacak? İşte 2-3 Ekim Meteoroloji hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 16:31
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Bu hafta sonu yağmur var mı? 2-3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir’de havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 1 Ekim Cuma günü Marmara'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bildirilmişti. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? 2-3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir'de havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji hava durumu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu hafta sonu yağmur var mı? 2-3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir’de havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporunda yer alan bilgiye göre, İstanbul'da 2 Ekim Cumartesi günü hava yağışlı olacak. İstanbul'da yağışların Cumartesi akşam saat 18.00'den sonra bitmesi bekleniyor. Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak.

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Bu hafta sonu yağmur var mı? 2-3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir’de havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

ANKARA'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da bu hafta sonu az bulutlu hava hakim olacak. Meteoroloji verilerine göre, 2-3-4-5-6 Ekim'de Ankara'da yağış görülmüyor.

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Bu hafta sonu yağmur var mı? 2-3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir’de havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

İZMİR'DE BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de de bu hafta sonu yağmur olmayacak. Meteoroloji'nin 5 günlük verilerine göre, İzmir'de az bulutlu hava hakim olacak.

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Bu hafta sonu yağmur var mı? 2-3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir’de havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

1 EKİM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Ekim Cuma günü il il hava durumu şu şekilde: