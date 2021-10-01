Bu hafta sonu yağmur var mı? 2-3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'da sabah sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösteriyor. Yağışlar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Hafta sonu için plan yapmak isteyen vatandaşlar, 2-3 Ekim'de havaların nasıl olacağını araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir hafta sonu hava durumuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de havalar nasıl olacak? İşte 2-3 Ekim Meteoroloji hava durumu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.10.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 16:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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