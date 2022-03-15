15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.