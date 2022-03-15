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Haberler Galeri 15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...

15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...

Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikler tarafından bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda bugün de bazı illerde eğitime kar engeli geldi. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, bugün hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırıyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 15 Mart kar tatili olan iller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 09:26
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15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...

15 Mart kar tatili olan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Bugün hangi illerde kar tatili uygulandığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 15 Mart kar tatili olan iller...

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15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Kar tatili haberleri peş peşe açıklandı. İşte 15 Mart Salı günü kar tatili olan iller:

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15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...

AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...

BATMAN
Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

MUŞ
Muş genelinde eğitime 1 gün ara verildi!