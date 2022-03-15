15 Mart 2022, Salı
15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...
Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikler tarafından bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda bugün de bazı illerde eğitime kar engeli geldi. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, bugün hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırıyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 15 Mart kar tatili olan iller...
Giriş Tarihi: 15.03.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 09:26
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