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2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları için son dakika açıklaması! ÖSYM takvimi...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3 Temmuz'da uygulanan DGS'ye katılan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi araştırmaya başladı. 2022 DGS ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:38
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2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları için son dakika açıklaması! ÖSYM takvimi...

DGS sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. YKS'nin erken açıklanması ile birlikte DGS'nin de erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS sonuç tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları için son dakika açıklaması! ÖSYM takvimi...

DGS SONUÇLARI ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. YKS tercihleri tamamlanmadan DGS sonuçlarının erken açıklanma ihtimali bulunmuyor. YKS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından DGS yerleştirme süreci başlayacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları için son dakika açıklaması! ÖSYM takvimi...

DGS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

Lisans programlarına geçiş yapmak için gerçekleştirilen DGS'de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor. DGS sınavında özel bir puan hesaplama uygulaması yapılıyor.

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2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları için son dakika açıklaması! ÖSYM takvimi...

DGS TABAN-TAVAN PUANLARI VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları için son dakika açıklaması! ÖSYM takvimi...

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER NELER?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...