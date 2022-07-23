23 Temmuz 2022, Cumartesi
2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları için son dakika açıklaması! ÖSYM takvimi...
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3 Temmuz'da uygulanan DGS'ye katılan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi araştırmaya başladı. 2022 DGS ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:38
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15