23 Temmuz 2022, Cumartesi
YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YÖK tercih robotu 2022
Kaç puanla hangi üniversiteye girebilirim? sorusu, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. YKS tercihleri için geri sayım başlarken, sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, kazandıkları puanlara göre tercih yapacaklar. YKS tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:40
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