Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaç saat oruç tutulacağı kısa süre kala merak edilen konular arasında bulunuyor. . Oruç tutacak olanlar bu gece ilk sahura kalkacaklar. Ramazanın ilk günü Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak. İşte, bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?