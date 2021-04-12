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Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?
Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Oruç saatleri Ramazan ayına sayılı saatler kala sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imsakiye yayımlandı. 2021 yılı imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 12.04.2021 20:02
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