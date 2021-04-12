12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?

Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?

Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Oruç saatleri Ramazan ayına sayılı saatler kala sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imsakiye yayımlandı. 2021 yılı imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 12.04.2021 20:02
  • 1
  • 8
Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?

Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaç saat oruç tutulacağı kısa süre kala merak edilen konular arasında bulunuyor. . Oruç tutacak olanlar bu gece ilk sahura kalkacaklar. Ramazanın ilk günü Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak. İşte, bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?

Oruç tutacak olanlar bu gece ilk sahura kalkacaklar. Ramazanın ilk günü Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

  • 3
  • 8
Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?

İŞTE İL İL ORUÇ SAATLERİ

İstanbul'da ilk oruç için imsak vakti 04:50, iftar vakti ise 19:48 olacak. Yaklaşık olarak 15 saat oruç tutulacak. Bu saat aralığı illere göre farklılık gösterecek.

  • 4
  • 8
Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.

  • 5
  • 8
Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?

EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA, EN KISA ORUÇ HATAY'DA

Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.