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14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları...

Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından normalleşme adımları atılan Türkiye'de gözler tam normalleşme sürecine çevrildi. Yasakların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO zirvesi nedeniyle erkene alındı. Peki, 14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 10:04
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14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları...

14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken, ikinci kademeli normalleşme sürecinin ardından hangi kararların alınacağı merak edilmeye başlandı. Yeni normalleşme sürecine ilişkin detayları merak eden vatandaşlar, pazar günü tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlamanın ne zaman kalkacağını araştırıyor. Peki, 14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları...

14 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKACAK MI?

NATO zirvesi nedeniyle erkene alınan Kabine Toplantısı 10 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda salgına ilişkin son gelişmeler ve atılacak yeni adımlar görüşülecek. Kısıtlamaların resmi olarak hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor. Kabine sonrası yeni gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden duyuracağız. Son gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları...

İLLERE GÖRE HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 29 Mayıs-4 Haziran'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları...

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu'da 110,55, Kars'ta 105,45, Gümüşhane'de 103,86, Kütahya'da 101,55, Ankara'da 99,50 oldu.

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14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları...

Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Hatay'da 7,95, Osmaniye'de 9,44, Adana'da 10,92, Edirne'de 13,69, Mersin'de 16,35 olarak kayıtlara geçti.

İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı: