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14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları...
Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından normalleşme adımları atılan Türkiye'de gözler tam normalleşme sürecine çevrildi. Yasakların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO zirvesi nedeniyle erkene alındı. Peki, 14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları neler? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 10:04
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