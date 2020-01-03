03 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimini araştıran gençler YKS başvuru tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. 2020 yılına girilmesiyle birlikte YKS kayıtları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre YKS başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmuştu. İşte, 2020 YKS başvurusu ne zaman sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 03.01.2020 00:19 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 00:20
  • 1
  • 18
2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…

YKS başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 YKS başvuru tarihleri için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler YKS başvuru tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Milyonlarca gencin iyi bir üniversite kazanmak ve geleceğini planlamak için gireceği YKS 2020 başvuruları için adaylar araştırma yapıyor. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar kendilerini YKS takvimine göre planlamak istiyor. Peki, 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte YKS 2020 başvuru tarihleri ve ÖSYM sınav takvimi!

  • 2
  • 18
2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

  • 3
  • 18
2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 20 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020

  • 4
  • 18
2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 21 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020

  • 5
  • 18
2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 21 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020