2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…

YKS başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 YKS başvuru tarihleri için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler YKS başvuru tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Milyonlarca gencin iyi bir üniversite kazanmak ve geleceğini planlamak için gireceği YKS 2020 başvuruları için adaylar araştırma yapıyor. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar kendilerini YKS takvimine göre planlamak istiyor. Peki, 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte YKS 2020 başvuru tarihleri ve ÖSYM sınav takvimi!