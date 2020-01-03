BİZE ULAŞIN
2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…
Üniversite hayali kuran milyonlarca genç 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimini araştıran gençler YKS başvuru tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. 2020 yılına girilmesiyle birlikte YKS kayıtları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre YKS başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmuştu. İşte, 2020 YKS başvurusu ne zaman sorusunun yanıtı…
Giriş Tarihi: 03.01.2020 00:19 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 00:20
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18