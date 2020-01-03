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Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?

Göbeklitepe nerede? "Atiye" dizisinin geçtiği mekan olan Göbeklitepe hangi şehirde? Göbeklitepe hikayesi gündem konusu oldu. Bölgede yapılan kazı çalışmalarıyla insanlık tarihi değişmiş, arkeoloji ve tarih konusunda birçok bilgiler yerle bir olmuştu. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe, Alman arkeolog Klaus Schmidt'in öncülüğünde 1995 yılında başlanan kazılar sonucu ortaya çıkartılmıştı. Peki, Göbeklitepe nerede? İşte Göbeklitepe hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 03.01.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 01:14
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Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?

Göbeklitepe nerede? Netflix platformu Atiye dizisinde konu edinen Göbeklitepe hangi şehirde? Göbeklitepe hikayesi arama motorlarında en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda 12 bin yıl önce inşa edildiği ortaya çıkan ve ülkemizin önemli turistik bölgelerinden biri olan Göbeklitepe aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı. İnsanlık tarihinin en eski yapılarından birisi olduğu bilinen Mısır Piramitleri ve İngiltere'de bulunan Stonehenge'den binlerce yıl eski olduğu anlaşılan Göbeklitepe'nin büyük önemi bulunuyor. İşte, Göbeklitepe nerede sorusunun yanıtı!

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Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?

GÖBEKLİTEPE NEREDE?

Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir.

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Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?

Bu dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir.

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Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?

Hayvan motiflerinde boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, yaban ördekleri ve akbaba en sık görülen motiflerdir. Bir yerleşim yeri değil, kült merkezi olarak tanımlanmaktadır. Buradaki kült yapılarının üretime geçiş aşamasına -tarım ve hayvancılığa- yakın olan son avcı grupları tarafından inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

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Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?

Diğer anlatımla Göbekli Tepe, çevredeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir inanç sistemine sahip olan avcı-toplayıcı gruplar açısından önemli bir kült merkezidir. Bu durumda bölgenin en erken kullanımının Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'ın (PPN, Pre-Pottery Neolithic) A evresine (MÖ 9.600-7.300), yani günümüzden en azından 11.600 yıl öncesine dayandığı ileri sürülmektedir. Bununla birlikte Göbekli Tepe'deki en eski faaliyetleri tarihlendirme olanağı şimdilik yok, fakat bu anıtsal yapılara bakıldığında Paleolitik Çağ'a kadar uzanan, birkaç binyıl daha eskiye, epipaleolitike kadar giden bir geçmişi olduğu düşünülmektedir.