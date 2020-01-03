BİZE ULAŞIN
Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?
Göbeklitepe nerede? "Atiye" dizisinin geçtiği mekan olan Göbeklitepe hangi şehirde? Göbeklitepe hikayesi gündem konusu oldu. Bölgede yapılan kazı çalışmalarıyla insanlık tarihi değişmiş, arkeoloji ve tarih konusunda birçok bilgiler yerle bir olmuştu. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe, Alman arkeolog Klaus Schmidt'in öncülüğünde 1995 yılında başlanan kazılar sonucu ortaya çıkartılmıştı. Peki, Göbeklitepe nerede? İşte Göbeklitepe hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 03.01.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 01:14
- 1
- 30
- 2
- 30
- 3
- 30
- 4
- 30
- 5
- 30