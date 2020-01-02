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15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…

15 tatil ne zaman? Milyonlarca öğrencinin yanıtını merak ettiği yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimini araştıran öğrenciler sömestr ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl yapılan değişikliğe göre öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında birer hafta tatil yapıyor. Bu nedenle yarıyıl tatilinin süresi de kısaldı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği sorunun cevabı!

Giriş Tarihi: 02.01.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 20:17
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15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…

15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili sömestr ne zaman sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. Yarıyıl tatili ne zaman 2020 yılında da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Öğrenciler ve öğretmenler için tatil zamanı yaklaştı. MEB 2020 takvimine göre öğrencilerin ne zaman sömestr tatiline çıkacağı belli oldu. Bu yıl değişen tatil sistemine göre, Kasım ayında eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili yapılmıştı. Yarıyıl tatili ise hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 16 gün olacak. Peki, 15 tatil ne zaman? İşte yanıtı…

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15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca 3 kez tatil dönemi yaşayacak. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencilerin sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.

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15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…

Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

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15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…

MEB 2020 EĞİTİM TAKVİMİ HAZIRLADI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ailelerle iş birliği kapsamındaki uygulamalar, "Eğitim Takvimi" ile bir adım ileriye taşındı.