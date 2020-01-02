15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…

15 tatil ne zaman? Milyonlarca öğrencinin yanıtını merak ettiği yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimini araştıran öğrenciler sömestr ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl yapılan değişikliğe göre öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında birer hafta tatil yapıyor. Bu nedenle yarıyıl tatilinin süresi de kısaldı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği sorunun cevabı!