ANA SAYFA
ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...
KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 Eylül tarihinde yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı kısa süre önce sonuçlandı. Adaylar sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Devlet kurumlarına atanmak isteyenler sınav sonuçları için ÖSYM taafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...
Giriş Tarihi: 06.09.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 14:27
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10