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Haberler Galeri ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...

ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...

KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 Eylül tarihinde yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı kısa süre önce sonuçlandı. Adaylar sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Devlet kurumlarına atanmak isteyenler sınav sonuçları için ÖSYM taafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 14:27
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ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...

KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav soru ve cevapları merakla bekleniyor. Adaylar devlet kurumlarına atanabilmek için ter döktü. Sınav sonuçlarının açıkalanacağı tarih ise merak edilen başka unsur oluyor. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bu sabah yüzbinlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. İlk oturumun tamamlanması ile birlikte, KPSS sınav sonuçları, soru ve cevapları adaylar tarafından merak konusu oldu.

KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi de geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde 22 Ekim'de duyurulacak.

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ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Soruları ve cevap anahtarı ile Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak soru ve cevaplar genellikle sınavdan bir gün sonra açıklanıyor.

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ÖSYM'den KPSS açıklaması! KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuç tarihi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.