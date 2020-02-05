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Başkan Erdoğan Suriye'ye süre vermişti! Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 13:34
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Başkan Erdoğan Suriye'ye süre vermişti! Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, Hatay'ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine ulaştı.

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Başkan Erdoğan Suriye'ye süre vermişti! Suriye s��nırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi

Askeri araçlar alınan güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

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Başkan Erdoğan Suriye'ye süre vermişti! Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi

Konvoyda yer alan araç ve askerlerin, Suriye'nin İdlib bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Başkan Erdoğan Suriye'ye süre vermişti! Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar:

"REJİM BUNU YAPMAZSA TÜRKİYE YAPMAK ZORUNDA KALACAKTIR"

İdlib'den harekete geçen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yükleme hakkı yoktur. Bu çarpık fotoğrafı düzelterek İdlib halkının evinde güvenle yaşatmakta kararlıyız. Bundan sonra mutabakat ihlallerine göz yummayacağız.

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Başkan Erdoğan Suriye'ye süre vermişti! Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi

Rejimin gözlem noktası sınırlarına çekilmesini dün akşam Sayın Putin'e ifade ettim. Şubat ayı içinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesi umut ediyoruz. Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Rejimin ihlalleri muhalif grupların ihlallerinden kat ve kat fazladır.