Başkan Erdoğan Suriye'ye süre vermişti! Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır." dedi.