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MEB'ten jet yanıt! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...

Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Öğrenciler ve velilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağı bildirilmişti. Okulların açılması heyecanla beklenirken yüz yüze eğitimin nasıl olacağı merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle bu sene okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 22:00
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MEB'ten jet yanıt! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...

Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte veliler ve öğrenciler okul hazırlıklarına başlıyor. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim şeklinde başlayacak. 21 Eylül tarihinde ise okullar yüz yüze eğitim modeline geçiş yapacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB'ten jet yanıt! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz." demişti.

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MEB'ten jet yanıt! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...

HANGİ SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

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MEB'ten jet yanıt! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan bilgilendirmede, bir televizyon kanalında yer alan "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" şeklindeki son dakika haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:"21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

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MEB'ten jet yanıt! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."