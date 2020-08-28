MEB'ten jet yanıt! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...

Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Öğrenciler ve velilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağı bildirilmişti. Okulların açılması heyecanla beklenirken yüz yüze eğitimin nasıl olacağı merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle bu sene okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Uzaktan, yüz yüze...