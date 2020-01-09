Avustralya deve katliamına atları da dahil etti! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Avustralya deve katliamına başlayacağını duyurdu ve dünyanın birçok yerindeki hayvan severlerden büyük tepki geldi. Aylardır süren orman yangınları nedeniyle zor günler yaşayan Avustralya, tepki çeken bir karara imza attı. Güney Avustralya eyaletinde yerel yöneticilerin aldığı karara göre, bölgede artan yabani deve nüfusunu kontrol altına almak için 10 bin civarındaki deve itlaf edilecek. Ayrıca yabani atların da öldürüleceği belirtildi. Peki, develer neden öldürülecek? Öldürülmesi planlanan develerle ilgili Twitter üzerinden çağrıda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soruna farklı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.