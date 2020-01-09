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Avustralya deve katliamına atları da dahil etti! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Avustralya deve katliamına başlayacağını duyurdu ve dünyanın birçok yerindeki hayvan severlerden büyük tepki geldi. Aylardır süren orman yangınları nedeniyle zor günler yaşayan Avustralya, tepki çeken bir karara imza attı. Güney Avustralya eyaletinde yerel yöneticilerin aldığı karara göre, bölgede artan yabani deve nüfusunu kontrol altına almak için 10 bin civarındaki deve itlaf edilecek. Ayrıca yabani atların da öldürüleceği belirtildi. Peki, develer neden öldürülecek? Öldürülmesi planlanan develerle ilgili Twitter üzerinden çağrıda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soruna farklı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 23:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 23:39
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Avustralya deve katliamına atları da dahil etti! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Avustralya deve katliamına başlıyor! Günlerdir süren yangınlar nedeniyle milyonlarca hayvanının hayatını kaybettiği Avustralya'dan tepki çeken bir karar geldi. Kuraklıktan etkilenen bölgelerden birisi olan Güney Avustralya'da 10 bine yakın yabani devenin helikopterden ateş açılarak itlaf edileceği belirtildi. Develer çok su tükettiği için kuraklığa neden olmakla suçlanıyor. Bir hafta sürmesi beklenen itlaf operasyonunda keskin nişancılar helikopterlerden ateş ederek 10 bin civarındaki hayvanı itlaf edecek.

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Avustralya deve katliamına atları da dahil etti! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde yerel yöneticiler, su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayet ettikleri yabani develerin toplu halde itlaf edilmesine onay verdi.

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Avustralya deve katliamına atları da dahil etti! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

APY yetkililerinden Marita Baker, The Australian gazetesine yaptığı açıklamada, "Sıcağa ve rahatsızlık verici koşullara hapsolmuş durumdayız. İyi hissetmiyoruz, çünkü develer geliyor ve çitleri aşarak evlerin etrafında dolanıyor, klimaların bile suyunu içmeye çalışıyor." dedi.

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Avustralya deve katliamına atları da dahil etti! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Güney Avustralya Çevre ve Su Departmanı (DEW) tarafından, yaklaşık 10 bin yabani devenin bölgedeki tanklar ve musluklar dahil su kaynaklarına akın ettiği tahmininde bulunuldu.

DEW sözcüsü, binlerce devenin altyapıda büyük hasara yol açtığını, aileler ve yerleşim yerleri için de tehlike arz ettiğini söyledi.

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Avustralya deve katliamına atları da dahil etti! Avustralya'da develer neden öldürülecek?

Develerin bazılarının susuzluktan öldüğünü ya da su kaynaklarına erişmek için birbirini ezdiğini aktaran sözcü, "Bazı durumlarda hayvan leşleri, önemli su kaynaklarını ve kültürel alanları kirletiyor." dedi.

Avustralya'da yabani deve sayısının 1,2 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

Kıtanın orta kesimlerinde sayılarının yüz binleri bulduğu tahmin edilen develer 19. yüzyılda Hindistan, Afganistan ve diğer Orta Doğu ülkelerinden gelip buraya yerleşenlerle getirildiler.