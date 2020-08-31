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Haberler Galeri Süreç tamamlanıyor! DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Süreç tamamlanıyor! DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? 2020 DGS 9 Ağustos'ta uygulandı. Bu yıla ilişkin gerçekleştirilen DGS'ye katılan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Lisans programlarına geçiş yapacak öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS lisans programlarına tercihler ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 12:40
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Süreç tamamlanıyor! DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 390 bine yakın aday katıldı. 120 sorudan oluşan DGS sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. YÖK tarafından DGS için kayıt duyurusu yayımlandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreç tamamlanıyor! DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans programlarına geçiş için kullanılacak DGS'nin sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişim sağlayabilecek.

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Süreç tamamlanıyor! DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak. Tercih takvimi de kılavuz ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Süreç tamamlanıyor! DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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Süreç tamamlanıyor! DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

YÖK'TEN DGS İÇİN KAYIT DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre bir yükseköğretim programına kayıt yaptıracak ancak mezun olamadığı için yaptıramayan önlisans öğrencilerinin, mezuniyet hakkı elde etmeleri halinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

YÖK'ten, DGS'ye giren öğrencilerin kayıtlarına ilişkin açıklama yapıldı.