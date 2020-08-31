Süreç tamamlanıyor! DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 390 bine yakın aday katıldı. 120 sorudan oluşan DGS sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. YÖK tarafından DGS için kayıt duyurusu yayımlandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...