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Süreç tamamlanıyor! DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
DGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? 2020 DGS 9 Ağustos'ta uygulandı. Bu yıla ilişkin gerçekleştirilen DGS'ye katılan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Lisans programlarına geçiş yapacak öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS lisans programlarına tercihler ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 31.08.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 12:40
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