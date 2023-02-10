HaberlerGaleriLGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?
LGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?
8. sınıf birinci dönem ders konuları araştırılmaya başlandı. Bakan Özer'in Kahramanmaraş depremi nedeniyle alınan kararın açıklamasının ardından öğrenciler arama motorlarında "LGS birinci dönem konuları neler?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler?