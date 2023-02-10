LGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?

LGS'de hangi konular çıkacak sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenciler 8. sınıf birinci dönem konu başlıklarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi. Peki LGS birinci dönem konuları neler? Liseye Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak?