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Haberler Galeri LGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?

LGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?

8. sınıf birinci dönem ders konuları araştırılmaya başlandı. Bakan Özer'in Kahramanmaraş depremi nedeniyle alınan kararın açıklamasının ardından öğrenciler arama motorlarında "LGS birinci dönem konuları neler?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:16
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LGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?

LGS'de hangi konular çıkacak sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenciler 8. sınıf birinci dönem konu başlıklarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi. Peki LGS birinci dönem konuları neler? Liseye Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?

2023 LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." açıklamasında bulundu.

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LGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?

LGS 1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI

Fiilimsiler
Sözcükte Anlam
Söz Gruplarında Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Cümlenin Öğeleri
Söz Sanatları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümlede Anlam
Metin Türleri
Cümle Türler

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LGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?

LGS 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

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LGS BİRİNCİ DÖNEM KONULARI | 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap, Din konu başlıkları neler? 2023 LGS Hangi konular çıkacak?

LGS 1. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ KONULARI

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri