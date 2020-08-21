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Haberler Galeri 2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçi alımı! Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçi alımı! Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Polis Akademesi son dakika açıklamasıyla 2020 yılı 1. dönem için 400 kişi alınacağını açıkladı. Uzun süredir bekçilik alımları için bekleyenler alımların ne zaman yapılacağını ve aranan şartları merak ediyor. Açıklamaya göre 400 erkek mahalle ve çarşı bekçisi alınacak. Peki, Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 17:57
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2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçi alımı! Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi yayınladığı duyuru ile 400 erkek bekçi alımı yapacağını açıkladı. Uzun süredir alımlar için haber bekleyen vatandaşlar başvuru zamanı ve şartları merak ediyor. Peki, 2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçi alımı! Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçi alımı! Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

2020 1. DÖNEM MAHALLE VE ÇARŞI BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre başvuru şartları ve zamanı önümüzdeki haftalar içinde açıklanacak. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçi alımı! Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

2020 / 1.dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı duyurusu Polis Akademisi tarafından yayınlandı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

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2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçi alımı! Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Duyurunun tam metni şöyle:

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçi alımı! Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

400 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.