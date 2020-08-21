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2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçi alımı! Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Polis Akademesi son dakika açıklamasıyla 2020 yılı 1. dönem için 400 kişi alınacağını açıkladı. Uzun süredir bekçilik alımları için bekleyenler alımların ne zaman yapılacağını ve aranan şartları merak ediyor. Açıklamaya göre 400 erkek mahalle ve çarşı bekçisi alınacak. Peki, Polis Akademisi 400 bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.08.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 17:57
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