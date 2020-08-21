Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sokağa çıkma yasağının yeniden olup olmayacağı merak ediliyor. Valilikler tarafından il bazında bazı tedbirler alınmaya başlandı. Bazı illerde düğünlere kısıtlama getirilirken, bazı illerde ise 65 yaş üstü için kısıtlama uygulanmaya başlandı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 17:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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