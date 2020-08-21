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Haberler Galeri Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sokağa çıkma yasağının yeniden olup olmayacağı merak ediliyor. Valilikler tarafından il bazında bazı tedbirler alınmaya başlandı. Bazı illerde düğünlere kısıtlama getirilirken, bazı illerde ise 65 yaş üstü için kısıtlama uygulanmaya başlandı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 17:12
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarının artmasının ardından sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi. Koronavirüs salgına ilişkin yurt genelinde yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Valilikler tarafından il bazında alınan tedbirler açıklanıyor. Buna göre bazı illerde düğün kısıtlaması bazı illerde ise 65 yaş üstü sokağa çıkma sınırlaması getirildi. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

22 AĞUSTOS CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu hafta sonu yani 22-23 Ağustos tarihlerinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanmayacak. Günlük koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI OLAN İLLER

İzmir, Bolu, Tunceli, Kocaeli, Balıkesir, Niğde, Konya, Giresun, Kilis, Gümüşhane, Denizli, Tekirdağ, Çankırı ve Kars, Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya ve Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar uygulanıyor.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN HANGİ YASAKLAR UYGULANIYOR?

ANKARA: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Ağustos Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BURSA: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.