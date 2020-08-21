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Haberler Galeri ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?

ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?

YKS 2020 tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Milyonlarca öğrenci 25-26 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç alandan oluşan YKS sınavında ter döktü. Adaylar daha sonra 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih heyecanı yaşadı. Artık beklemeye koyulan adayların gözü ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Sınava girenler üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 18:21
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ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?
ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?

YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite tercih döneminin 6 ile 14 Ağustos tarihleri arasında yapılmasının ardından adaylar sonuç tarihine kitlendi. YKS sonuçları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Sonuçların açıklanmasının ardından kazanan adaylar artık kayıt işlemleri için başvuru işlemlerini yapmaya başlacak. Peki, YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?
ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS tercih sonuçlarının 28 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

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ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?
ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

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ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?
ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?
ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.