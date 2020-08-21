ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS 2020 tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır?

YKS 2020 tercih sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? Milyonlarca öğrenci 25-26 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç alandan oluşan YKS sınavında ter döktü. Adaylar daha sonra 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih heyecanı yaşadı. Artık beklemeye koyulan adayların gözü ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Sınava girenler üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS 2020 sonuçları ayın kaçında, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...