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Haberler Galeri MEB 2020 takvimi: Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

MEB 2020 takvimi: Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Eğitimleri açık liseler üzerinden sürdürecek öğrenciler yapılacak son dakika açıklamaları bekliyor. AÖL kayıt takvimi araştırılmaya devam ediyor. Peki, Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yeneieme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 18:48
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MEB 2020 takvimi: Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lisede eğitim hayatını sürdüren binlerce öğretmen kayıt tarihleri hakkında yapılacak son dakika açıklamaları bekliyor. İlk kez açık lise kayıt yapacaklar için de süreç devam ediyor. Peki, Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 2020 takvimi: Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

AÖL KAYITLARI VE AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME 2020

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır.

İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

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MEB 2020 takvimi: Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır.

İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

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MEB 2020 takvimi: Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.

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MEB 2020 takvimi: Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.