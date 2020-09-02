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MEB 2020 takvimi: Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?
Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Eğitimleri açık liseler üzerinden sürdürecek öğrenciler yapılacak son dakika açıklamaları bekliyor. AÖL kayıt takvimi araştırılmaya devam ediyor. Peki, Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yeneieme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.09.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 18:48
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