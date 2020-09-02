MEB 2020 takvimi: Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lisede eğitim hayatını sürdüren binlerce öğretmen kayıt tarihleri hakkında yapılacak son dakika açıklamaları bekliyor. İlk kez açık lise kayıt yapacaklar için de süreç devam ediyor. Peki, Açık Lise kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...