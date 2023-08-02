02 Ağustos 2023, Çarşamba
Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?
"Eyyamı bahur nedir?" sorusunun anlamı arama motorlarında hız kazandı. Eyyamı bahur sıcakları, Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Türkiye'nin bugünden itibaren eyyamı bahur etkisine gireceği haberlerin ardından vatandaşlar, "Eyyamı bahur sıcakları nedir, kaç gün sürecek?"sorularını gündeme getirdi. İşte, Eyyamı bahur sıcakları hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 16:03
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