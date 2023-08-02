Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?

2023 EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Son dakika haberine göre Türkiye'ye Arap yarımadasından Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur sıcakları, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.