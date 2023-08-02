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Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?

"Eyyamı bahur nedir?" sorusunun anlamı arama motorlarında hız kazandı. Eyyamı bahur sıcakları, Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Türkiye'nin bugünden itibaren eyyamı bahur etkisine gireceği haberlerin ardından vatandaşlar, "Eyyamı bahur sıcakları nedir, kaç gün sürecek?"sorularını gündeme getirdi. İşte, Eyyamı bahur sıcakları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 16:03
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Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?

Eyyamı bahur sıcakları hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Temmuz ayında başlayan aşırı sıcak havalar, etkisini Ağustos ayında da göstermeye başladı. Son dakika haberine "eyyam-ı bahur" adı verilen Afrika sıcakları bu hafta etkisini hissettirmeye başlayacak. Peki, Eyyamı bahur nedir, sıcaklar ne zaman bitecek? İşte Eyyamı bahur hakkında merak edilenler...

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Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?

2023 EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Son dakika haberine göre Türkiye'ye Arap yarımadasından Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur sıcakları, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

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Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan Eyyam-ı Bahur, 2 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren ülkenin birçok yerinde etkili olacak.

İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.

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Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir.

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Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?

Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.