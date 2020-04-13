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İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar! Bu sabah 05:00'te başladı
İstanbul Valiliği tarafından Corona Virüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni kararlar bugün saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlandı. Kurallara uymayan sürücü ve şoförlere idari para cezası uygulanacak. Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda yolcu ve sürücülerin maske kuralına uyduğu görülürken, maskesi olmayan yolcuların geçişine izin verilmedi. Öte yandan otobüs şoförlerinin da maske taktığı görüldü.
Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:43
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