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Haberler Galeri İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar! Bu sabah 05:00'te başladı

İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar! Bu sabah 05:00'te başladı

İstanbul Valiliği tarafından Corona Virüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni kararlar bugün saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlandı. Kurallara uymayan sürücü ve şoförlere idari para cezası uygulanacak. Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda yolcu ve sürücülerin maske kuralına uyduğu görülürken, maskesi olmayan yolcuların geçişine izin verilmedi. Öte yandan otobüs şoförlerinin da maske taktığı görüldü.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:43
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İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar! Bu sabah 05:00'te başladı

İstanbul Valiliği, Corona Virüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında bugün saat 05.00'ten itibaren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

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İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar! Bu sabah 05:00'te başladı

Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu ve Kadıköy'deki Otobüs duraklarında sürücü ve vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği görüldü.

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İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar! Bu sabah 05:00'te başladı

Maskesi olmayanlar görevliler tarafından maske takmadan toplu taşıma araçlarına binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Ayrıca bazı metrobüs şoförlerinin maskenin yanında koruyucu tulum da giyindikleri gözlendi.

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İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar! Bu sabah 05:00'te başladı

MASKESİZ SÜRÜCÜ VE YOLCULARA AYRI AYRI CEZA UYGULANACAK

İstanbul Valiliği, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığını ve tedbirlerin 13 Nisan 2020 Pazartesi saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

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İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar! Bu sabah 05:00'te başladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, önlemler kapsamında kara, deniz ve raylı sistemlerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunlu olduğu, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağı, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacağı açıklandı.