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Haberler Galeri Kızılay'dan 6 yeni personel alımı ilanı! 2021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...

Kızılay'dan 6 yeni personel alımı ilanı! 2021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...

Kızılay personel alımı ne zaman yapılacak? Türk Kızılayı tarafından yayımlanan ilanlara göre, 6 farklı kadroda personel alımı yapılacak. İlanların yayımlanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Hangi kadroya personel alınacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sizler için Kızılay personel alımı sürecini yazımızda ele aldık. Peki, 021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 13:05
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Kızılay'dan 6 yeni personel alımı ilanı! 2021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...

Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türk Kızılayı tarafından yeni personel alımı ilanları yayımlandı. 6 farklı kadroda yapılacak personel alımında KPSS şartı aranmıyor. Nisan ayına ilişkin Kızılay'ın açıkladığı personel alımı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları arasından yaplacak personel alımlarının şartları belli oldu. Peki, 2021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızılay'dan 6 yeni personel alımı ilanı! 2021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımına ilişkin başvuru işlemleri başladı. Başvurular Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvurular 30 Nisan'da sona erecek.

KIZILAY BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Kızılay'dan 6 yeni personel alımı ilanı! 2021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

* Çağrı Merkezi Operatörü,
* Gençlik Çalışanı,
* Tercüman (Arapça),
* Tercüman (Farsça),
* Bilgi Yönetim Merkezi Uzmanı,
* Proje Yönetim Uzmanı,

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Kızılay'dan 6 yeni personel alımı ilanı! 2021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,
* Sabırlı ve gelişime açık,
* Ekip çalışmasına yatkın, İletişim yetkinliği güçlü,
* İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
* Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,
* MS Office programlarını etkin kullanabilen,
* Seyahat engeli bulunmayan

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Kızılay'dan 6 yeni personel alımı ilanı! 2021 Kızılay personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...

ÖZEL ŞARTLAR

Çağrı Merkezi Operatörü:

* Lisans mezunu,
* Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,
* Ms Office programlarını etkin kullanabilen,
* İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),