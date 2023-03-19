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Başkan Erdoğan depremzede vatandaşlarla buluştu: Verilen sözler yerine getirilecek

Başkan Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde kente gelen depremzedelerle bir araya gelerek yemek yedi. Başkan Erdoğan vatandaşlara kısa bir konuşma yaparken "Verilen sözler yerine getirilecek" ifadelerini kullandı. Yemek sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan çocuklarla fotoğraf çektirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.03.2023 19:32 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 19:35
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Başkan Erdoğan depremzede vatandaşlarla buluştu: Verilen sözler yerine getirilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde kente gelen depremzedelerle bir araya gelerek yemek yedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan depremzede vatandaşlarla buluştu: Verilen sözler yerine getirilecek

Depremzedelerin dertlerini tek tek dinleyen Başkan Erdoğan, yanına gelen çocuklarla da uzun süre sohbet etti.

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Başkan Erdoğan depremzede vatandaşlarla buluştu: Verilen sözler yerine getirilecek

Başkan Erdoğan Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerindeki yemekte depremzedelerin dertlerini dinledi.

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Başkan Erdoğan depremzede vatandaşlarla buluştu: Verilen sözler yerine getirilecek

Vatandaşlara kısa bir konuşma da yapan Başkan Erdoğan "Verilen sözler yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan depremzede vatandaşlarla buluştu: Verilen sözler yerine getirilecek