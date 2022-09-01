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Vatandaşla CHP'li vekiller arasında tartışma: Erdoğan'ın tırnağı olamazsın sen

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'a giden CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile tartışma yaşadı. Vatandaşın CHP'li vekile "Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz? Ülkeyi ayrıştırmayın" tepkisine CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Kim ayrıştırıyor bu milleti şu an? Tayyip'ten başka ayrıştıran var mı?" diyerek yanıt verdi. CHP'li vekilin bu sözlerine vatandaş, "Tayyip'in tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel. Demirtaş'ı burada CHP otobüsünün üzerinde konuşturdunuz. Madımak'ı yakanlarla kol kola geziyorsunuz" cevabı verince tansiyon yükseldi.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 23:53
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Vatandaşla CHP’li vekiller arasında tartışma: Erdoğan’ın tırnağı olamazsın sen

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'a giden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, ekonomi masası toplantısının ardından esnafı gezdi.

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Vatandaşla CHP’li vekiller arasında tartışma: Erdoğan’ın tırnağı olamazsın sen

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ NE HALE GETİRDİNİZ"

Afyon Sokak ve Atatürk Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan CHP heyeti bir vatandaştan tepki aldı. Vatandaşın, "Şimdi CHP'den gelecek kişi bu durumu düzeltebilecek mi? Havadan inme bir şey mi var?" diyerek Faik Öztrak'a soru yöneltti.

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Vatandaşla CHP’li vekiller arasında tartışma: Erdoğan’ın tırnağı olamazsın sen

Vatandaşın daha sonra "Eski bir CHP yok. Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz ?" demesi üzerine Öztrak, "Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisidir" şeklinde cevap verdi.

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Vatandaşla CHP’li vekiller arasında tartışma: Erdoğan’ın tırnağı olamazsın sen

Bu konuşmanın ardından söze CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu dahil oldu. Karasu memlekette her şeyin CHP döneminde olduğunu söyledi.

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Vatandaşla CHP’li vekiller arasında tartışma: Erdoğan’ın tırnağı olamazsın sen

Vatandaş ise, "Memleketimizin adamısın seni tanıyorum. Ama geçmişteki ortama ülkeyi geri götürmeyin. Bir zamanın sağcı, solcu, Alevi, Sünni ayrışımını yapmayın" diye konuştu.