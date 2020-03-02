2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?

Avrupa Uzay Ajansı, astronotların vücutlarının yerçekimsiz ortamdaki değişimlerinin incelenmesi için yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında seçilecek gönüllüler 2 ay boyunca yatacak. Testi tamamlayan kişilere 100 bin TL ödeme yapılacak. Yaşları 24 ile 55 arasında olan 12 kadın ve 12 erkek olmak üzere toplamda 24 kişi seçilecek. Peki, 2 ay yatarak 100 bin lira kazanmak için Avrupa Uzay Ajansı'na başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…