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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
Avrupa Uzay Ajansı, astronotların vücutlarının yerçekimsiz ortamdaki değişimlerinin incelenmesi için yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında seçilecek gönüllüler 2 ay boyunca yatacak. Testi tamamlayan kişilere 100 bin TL ödeme yapılacak. Yaşları 24 ile 55 arasında olan 12 kadın ve 12 erkek olmak üzere toplamda 24 kişi seçilecek. Peki, 2 ay yatarak 100 bin lira kazanmak için Avrupa Uzay Ajansı'na başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.03.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 12:57
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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
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- 8
2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?