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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?

Avrupa Uzay Ajansı, astronotların vücutlarının yerçekimsiz ortamdaki değişimlerinin incelenmesi için yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında seçilecek gönüllüler 2 ay boyunca yatacak. Testi tamamlayan kişilere 100 bin TL ödeme yapılacak. Yaşları 24 ile 55 arasında olan 12 kadın ve 12 erkek olmak üzere toplamda 24 kişi seçilecek. Peki, 2 ay yatarak 100 bin lira kazanmak için Avrupa Uzay Ajansı'na başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.03.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 12:57
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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?

2 ay yatacak gönüllü alımı için binlerce kişi araştırma yapmaya başladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın başlattığı projeye yoğun ilgi gösteriliyor. Proje kapsamında, 2 ay boyunca yatarak 100 bin lira kazanmanız mümkün. Peki, Avrupa Uzay Ajansı'na başvuru nasıl yapılır? Uzay yolculuklarının insanlar üzerindeki etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni deneylerine katılacak gönüllülere 12 bin 500 sterlin ödeme yapacak. Yani yaklaşık olarak 100 TL'ye tekabül ediyor. ESA, 2 ay boyunca yatacak 48 adet gönüllü aradığını duyurdu.

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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?

KALKMAYA İZİN YOK

ESA tarafından yapılan açıklamada söz konusu proje ile uzay yolculuklarının insan vücudu üzerindeki etkilerinin araştırılacağına yer verildi. Avrupa Uzay ajansı bu kapsamda bir dizi deneye imza atmaya hazırlanıyor.

Artificial Gravity Bed Rest Study (Yapay yer çekimli yatak istirahatı çalışması) ile, uzay ajansları, yer çekimsiz ortamda , insan vücudunda yaşanabilecek gelişmeleri, değişimleri ve tepkileri inceleyecek.

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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?

Fransa merkezli Mendes Kliniği ile iş birliği yapan ESA, deneye gönüllü olacak kişilerin tuvalet ihtiyaçları için bile yerlerinden kalmalarına izin vermeyecek.

2 ay boyunca sürekli olarak yatacak kişiler, yemek yeme, duş alma, tuvalet ve diğer tüm ihtiyaçlarını yattıkları yerden giderecek.

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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?

89 GÜN BOYUNCA YATACAKLAR

89 gün sürecek programda, İilk 6 gün alışma süreci geçirecek, 60 gün yalnızca yatacak ve son 14 günde de normal hayatlarına geri dönecekler. Bu 14 günlük süreçte normal hayata geri dönebilmek için astronot rehabilitasyonu verilecek.

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2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?

Araştırmacılar, programa katılacaklar için yaptığı açıklamada "Zamanlarını online kurslara katılıp yeni şeyler öğrenerek geçirebilirler ya da dizi izleyerek de geçirebilirler. Onların tercihi." dedi.