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Haberler Galeri 2 haftada tartıda -5 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu'nun en tesirli yağ yakıcı kürü! Günde 1 bardak...

2 haftada tartıda -5 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu'nun en tesirli yağ yakıcı kürü! Günde 1 bardak...

Kısa sürede kilo vermek isteyenler denesin! İbrahim Saraçoğlu mucizevi yağ yakıcı tarifini verdi. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte zayıflamak isteyenler çeşitli diyet yöntemlerini araştırmaya başladı. Bütün formülleri denemenize rağmen hala kilo veremiyorsanız bu kürü uygulayın... Etkisini 2 haftada gösteriyor. İşte, 21 günlük cayır cayır yağ yakan tarif...

Giriş Tarihi: 04.08.2023 20:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 20:19
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2 haftada tartıda -5 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli yağ yakıcı kürü! Günde 1 bardak...

Acil kilo vermek isteyenler hemen uygulasın! 21 günde basen ve göbek yağlarını kökünden eritiyor! Ünlülere de kilo verdiren İbrahim Saraçoğlu mucizevi tarifini verdi. Yaz aylarını fit geçirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre! İşte, kilo verdiren içecek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 haftada tartıda -5 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli yağ yakıcı kürü! Günde 1 bardak...

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU 'NDAN LAHANA KÜRÜ

MALZEMELER

5 parça taze lahana yaprağı

3 bardak su

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2 haftada tartıda -5 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli yağ yakıcı kürü! Günde 1 bardak...

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri bir tencere içerisine koyarak yaklaşık 7 dakika boyunca haşlayın.

Ardından lahanaları süzün. Kalan suyu cam bir kavanoza koyun.

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2 haftada tartıda -5 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli yağ yakıcı kürü! Günde 1 bardak...

Aç veya tok karnına Sabah bir su bardağı ve akşam bir su bardağı olmak üzere için. Bu işleme toplam 3 gün devam edin..

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2 haftada tartıda -5 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli yağ yakıcı kürü! Günde 1 bardak...

Bu kürü 3 gün uyguladıktan sonra 3 gün ara verin ve tekrar 3 gün uygulayın. Bu şekilde toplam 21 gün içerek kürü tamamlayın..