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Haberler Galeri İbrahim Saraçoğlu'nun en tesirli tarifi! Yağ yakıcı kür ile 2 haftada tartıda -5 KG garanti! Günde 1 bardak...

İbrahim Saraçoğlu'nun en tesirli tarifi! Yağ yakıcı kür ile 2 haftada tartıda -5 KG garanti! Günde 1 bardak...

Kısa sürede kilo vermek isteyenler denesin! İbrahim Saraçoğlu mucizevi yağ yakıcı tarifini verdi. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte zayıflamak isteyenler çeşitli diyet yöntemlerini araştırmaya başladı. Bütün formülleri denemenize rağmen hala kilo veremiyorsanız bu kürü uygulayın... Etkisini 2 haftada gösteriyor. İşte, 21 günlük cayır cayır yağ yakan tarif...

Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:45
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İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli tarifi! Yağ yakıcı kür ile 2 haftada tartıda -5 KG garanti! Günde 1 bardak...

Acil kilo vermek isteyenler hemen uygulasın! 21 günde basen ve göbek yağlarını kökünden eritiyor! Ünlülere de kilo verdiren İbrahim Saraçoğlu mucizevi tarifini verdi. Yaz aylarını fit geçirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre! İşte, kilo verdiren içecek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli tarifi! Yağ yakıcı kür ile 2 haftada tartıda -5 KG garanti! Günde 1 bardak...

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU 'NDAN LAHANA KÜRÜ

MALZEMELER

5 parça taze lahana yaprağı

3 bardak su

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İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli tarifi! Yağ yakıcı kür ile 2 haftada tartıda -5 KG garanti! Günde 1 bardak...

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri bir tencere içerisine koyarak yaklaşık 7 dakika boyunca haşlayın.

Ardından lahanaları süzün. Kalan suyu cam bir kavanoza koyun.

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İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli tarifi! Yağ yakıcı kür ile 2 haftada tartıda -5 KG garanti! Günde 1 bardak...

Aç veya tok karnına Sabah bir su bardağı ve akşam bir su bardağı olmak üzere için. Bu işleme toplam 3 gün devam edin..

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İbrahim Saraçoğlu’nun en tesirli tarifi! Yağ yakıcı kür ile 2 haftada tartıda -5 KG garanti! Günde 1 bardak...

Bu kürü 3 gün uyguladıktan sonra 3 gün ara verin ve tekrar 3 gün uygulayın. Bu şekilde toplam 21 gün içerek kürü tamamlayın..