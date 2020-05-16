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Haberler Galeri Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 18:06
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Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma yasağının hangi tarihte biteceği araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Peki, 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 ilde sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlaması Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde uygulanıyor.

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Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

16-17-18-19 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

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Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.