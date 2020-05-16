Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 18:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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