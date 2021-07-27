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Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu

Türkiye Milli Muharip Uçak, yerli ve milli helikopter, İHA ve SİHA üretimleriyle dünya çapında dikkat çekti. Dünyanın en önemli savunma sanayii kuruluşları arasında 53. sırada yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin hedefi ilk 10'a girmek. Özellikle sadece 5 adet üretilen Aksungur'un başarıları hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 12:27
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Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde atağa geçti. Dünyanın en önemli savunma sanayii kuruluşları arasında 53'üncü sırada bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) tesislerinde insansız hava araçlarından muharip uçağa kadar pek çok stratejik proje hayata geçiriliyor. Hedef dünyada ilk 10.

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Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil son yıllardaki atılımlarını ve Türkiye'nin dünya çapındaki yerini değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Kotil, gelecek için umutlu olduğunu belirtti.

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Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu

Kotil, son yıllarda büyük bir atağa kalktıklarını ve bir dönem Japonya'nın yakaladığı yükselişi tekrarlamak istediklerini söyledi. TUSAŞ'ı dünyanın en büyük 10 şirketi arasında görmek için çalıştıklarını belirten Kotil, şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

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Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu

DEVLERE DE ÜRETİYOR

TUSAŞ, temel olarak dört ana çerçevede ürün ve teknoloji geliştiriyor. Bunlar, helikopter, uçak, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve uzay sistemleri. ATAK helikopteri, ANKA, Gökbey helikopteri, Hürkuş, ileri jet eğitim uçağı olan Hürjet, AKSUNGUR, Milli Muharip Uçak (MMU) öne çıkan en önemli sistemler arasında. TUSAŞ tesislerinde dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Avrupalı Airbus'ın askeri ve sivil uçaklarına parça üretimi gerçekleştiriliyor. TUSAŞ, ABD'li Boeing'in de stratejik ortakları arasında yer alıyor.

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Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu

UYDU İHRAÇ EDİYOR

TUSAŞ, uzay alanında da önemli çalışmalara, entegrasyon ve test faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin ilk uydu ihracatını Arjantin'e gerçekleştirecek olan şirket, dünyada uzay alanında söz sahibi az sayıda gelişmiş ülkede bulunan, ülkemizin ise tam kapsamlı ilk ve tek Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde uydu test faaliyetlerini yürütüyor.