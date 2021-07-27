Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu

DEVLERE DE ÜRETİYOR

TUSAŞ, temel olarak dört ana çerçevede ürün ve teknoloji geliştiriyor. Bunlar, helikopter, uçak, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve uzay sistemleri. ATAK helikopteri, ANKA, Gökbey helikopteri, Hürkuş, ileri jet eğitim uçağı olan Hürjet, AKSUNGUR, Milli Muharip Uçak (MMU) öne çıkan en önemli sistemler arasında. TUSAŞ tesislerinde dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Avrupalı Airbus'ın askeri ve sivil uçaklarına parça üretimi gerçekleştiriliyor. TUSAŞ, ABD'li Boeing'in de stratejik ortakları arasında yer alıyor.