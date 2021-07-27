27 Temmuz 2021, Salı
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Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu
Türkiye Milli Muharip Uçak, yerli ve milli helikopter, İHA ve SİHA üretimleriyle dünya çapında dikkat çekti. Dünyanın en önemli savunma sanayii kuruluşları arasında 53. sırada yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin hedefi ilk 10'a girmek. Özellikle sadece 5 adet üretilen Aksungur'un başarıları hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 12:27
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